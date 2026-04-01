İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2026 00:00

Mahkememizin 2024/29 esas 2026/68 karar sayılı dosyasından verilen 28/01/2026 tarihli kararı uyarınca; Davanın KABULÜNE, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kadı Mehmet Efendi Mahallesi/Köyü, Cilt No;19, Hane No; 81, Birey Sıra No;12'de nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu, Fatime'den doğma, 02/08/1960 doğum tarihli, 21392156076 T.C. Kimlik no.lu İsmet Gönül'ün T.M.K'nun 35. Maddesine göre 28/12/2006 tarihinden itibaren GAİP OLDUĞUNUN TESPİTİNE, dair verilen hüküm tebliğ yerine geçmek üzere İLAN olunur. 26.03.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02435905