T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/358 Esas

İLANEN TEBLİĞAT

Davacı, ANASTASIIA MAZUR ile Davalılar, AHMET BELGİN, MEHMET YAĞIZ, SEYİT DUTKUNER arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle;

Mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Ahmet Belgin adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalı T.C. Vatandaşı 27253076248 TC kimlik numaralı 15/01/1960 doğumlu CELAL ve RABİYE oğlu AHMET BELGİN; yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden; tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, davetiyenin tebilğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya baka yerden getirtilerek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar vreilmesi ihtar ve tebliğ olunur, ön inceleme tensip zaptı ekli olup ilanen ihtar olunur. Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/10/2026

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