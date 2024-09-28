T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

24/09/2024

Sayı : 2024/234 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

GAİPLİK İLANI

Davacı VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememiz 2024/234 esas sayılı dava dosyasında İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan 10271 ada, 22 parsele kayıtlı taşınmazın Yuvan Kızı Teoğnasia (Teotisye)adına kayıtlı taşınmazın hisse için;

Mahkememizdeki davada Yuvan Kızı Teoğnasia (Teotisye)'nin ve varsa mirasçılarının tespiti açısından ve bu haliyle şahsın ölüm tarihinin tespiti açısından bu şahsın veya mirasçılarının sağ olup olmadıkları, tanıyan ve bilenlerin var ise ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içeresinde mahkememizin 2024/234 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içeresinde ölü olduğunun tespitine karar verilmesi istenilen şahsın mahkememize müracaat etmesi gerektiği, aksi halde gaipliklerine karar verileceği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde TMK'nun33/2-35 maddesine göre ilgili şahıs hakkında gaipliğe karar verileceği ilan olunur. 24/09/2024

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