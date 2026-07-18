T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2024/705 Esas

KARAR NO: 2026/134

Güveni Kötüye Kullanma, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabül Edilmesi, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal etme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10.02.2026 tarihli ilamı ile, TCK'nun 37/1 mad gereğince, Güveni Kötüye Kullanma suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 4.000 TL para cezası, İşyeri Dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 8 Ay hapis Cezası ile cezalandırılmasına, ve TCK.nun 58 madesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair verilen mahkumiyet kararı ve Katılan Deniz Yaraer vekili Av. Mehmet Öztürk'ün 4.3.2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesi Mehmet Ali ve Melahatoğlu 1978 doğumlu, sanık Aydın Çağlar'ın tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar adı geçenlere tebliğ edilememiştir.

Sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02513006