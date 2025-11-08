İSTANBUL 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/50 Esas

DAVALI: SOFİA HİRA KRİAKU VASİLİADU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin (tebliğden itibaren 2 hafta içinde) bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verildiğinden, dosyaya ibraz etmek istediğiniz belgeleri dosyaya sunmanız ya da vekil ile göndermeniz, hazır bulunmadığınız veya vekille temsil ettirmediğiniz takdirde davaya yokluğunuzda bakılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Duruşma Günü: 27/01/2026 günü saat:11:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere,

Dosyanın davacı vekilinin istinaf başvuru kabulüyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 2019/975 Esas, 2020/211 Karar, 06/02/2020 tarihli ilamıyla 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-a/6. maddesi gereğince bozularak mahkememizin 2022/109 Esas sayılı numarasını aldığı, bu esasın da davacı vekilinin istinaf başvuru sebep ve gerekçeleri incelemeksizin kamu düzenine aykırılık nedeniyle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-a/4. maddesi gereğince kaldırılarak mahkememizin 2025/50 Esas sayılı dosyasına kaydedildiği,

Davalıya tebliğ yerine geçmek üzere dava konusu taşınmazın büyüklüğü, konumu, bulunduğu semt, imar durumu, emsaller dikkate alınarak taşınmazın 16.02.2017 dava tarihindeki dava konusu hisseye tekabül eden değerinin 2840m2 x 2/3 x 12.000TL/m2= 22.720.000-TL olduğu kanaatine varılmış, bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

