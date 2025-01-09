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İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/634 Esas
KARAR NO : 2024/717
Ruhsatsız Silah Taşımak suçundan 6136 Sayılı Yasa'nın 13/1 maddesi gereğince 10 ay hapis ve 500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına CMK.nun 231/5-6-a-b-c maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Suç üstlenme suçundan 270/1-1 maddesi gereğince 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına CMK.nun 231/5-6-a-b-c maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Mustafa ve Perihan oğlu 14/08/1993 Kağıthane doğumlu, HÜSEYİN DEREBAŞI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE , BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere , süresinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 07/01/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02153183