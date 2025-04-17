İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2023/155 Esas

KARAR NO: 2025/15

1- Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2025 tarihli ilamı ile TCK 229/1-1 maddesi gereğince ERTELİ 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılan Hasan ve Şaha oğlu, 01/111/1988 Halep doğumlu sanık ÖMER EL KEBİYYE,

2- Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2025 tarihli ilamı ile CMK 231/5-6-a-b-c maddeleri uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Abid ve Nezhe oğlu, 10/03/1989 Halep doğumlu, sanık MAHMUD EL İBRAHİM,

Tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve mağdur vekillerinin istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE , BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçelerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere , süresinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 15/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02207570