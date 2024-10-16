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İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 00:00

T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/500 Esas
KARAR NO : 2024/585

Basit Cinsel Saldırı (Sarkıntılık düzeyinde kalan) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2024 tarihli ilamı ile TCK 102/1-2. Cümle gereğince sanık Mehmet KIZGIN hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş, dosyanın Katılanı olan Montu Sharlot BALOYU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE , BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere , süresinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 14/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02104980