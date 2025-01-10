İSTANBUL 32. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL

32. İCRA DAİRESİ

2024/42 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/42 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.284.900,00 1 Taşıt 34KMA751 Plakalı , 2024 Model , FIAT Marka , 463460201459137 Motor No'lu , NM43560000U155490 Şasi No ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 13:48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:48

09/01/2025 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02154230