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İSTANBUL 32. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 32. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 00:00

Örnek No:54*

T.C.
İSTANBUL
32. İCRA DAİRESİ
2024/42 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/42 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.284.900,001Taşıt34KMA751 Plakalı , 2024 Model , FIAT Marka , 463460201459137 Motor No'lu , NM43560000U155490 Şasi No ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 13:48
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:48

09/01/2025 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02154230