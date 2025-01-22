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İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/43 Esas
KARAR NO : 2024/550

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2024 tarihli ilamı ile 142/2-h maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdulgani ve Emel oğlu, 10/03/1960 doğumlu, Kilis, Merkez, Ketenciler mah/köy nüfusuna kayıtlı FARUK DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamadığından, ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmekle;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3- Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.01.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02160633