İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/426 Esas

KARAR NO : 2024/645

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/11/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 292/1 maddesi gereğince 4 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan ve Fatime oğlu, 01/01/1980 doğumlu, FATİH SATIROĞLU'na gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.03.2025

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