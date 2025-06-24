İSTANBUL 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/170 Esas

LEVENT ACAR ın mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Dosya murisi Mehmet ve Fatma dan olma, 01/07/1925 doğumlu, Erzurum ili, Aşkale ilçesi, Ocaklı mah/köy, Cilt no: 49, Hane no:68 BSN:7 de nüfusa kayıtlı SAADET ACAR ın 06/01/2019 tarihinde ölümü ile 06/01/2019 ölüm tarihi itibariyle mirasçılarının tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden,

TMK'nun 594. maddesi gereğince murisin mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Türk Mahkemelerinden alınmış veraset ilamı ile birlikte mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde ileride çıkacak mirasçılarının istihkak hakları saklı kalmak kaydı ile murisin son mirasçısının HAZİNE olacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22.05.2025

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