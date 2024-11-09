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İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 00:00

T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

01/11/2024

Sayı 2022/824 Esas
Konu Gaiplik ilanı hk

İSTANBUL ASLİYE 31. HUKUK MAHKEMESİNDEN
GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU
II. İLAN

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Molla Şeref Mahallesinde bulunan 1981 ada, 37 parsel sayılı, 64,50 m2 yüzölçümlü kargir ev vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi maliki Remzi KADIN'ın dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2022/824 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıslar hakkında gaipliklerine / gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 01/11/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02117844