İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2024/155 Esas

KARAR NO: 2025/23

Mahkememizin 2024/155 esas sayılı dosyasından Müşteki olan Mustafa ve Fethiye oğlu, 25/07/1991 doğumlu, Manisa, Kırkağaç, Sarıağa mah/köy nüfusuna kayıtlı FATİH SAPMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Sanıklar Yunus Emre Tüzün ve Yusuf Karaali hakkında Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan her biri hakkında verilen 2 Yıl 1 ay hapis ve 12.270TL Adli para cezasına dair karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihtenitibareniki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinafyolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 03.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02238202