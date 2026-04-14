İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2023/93 Esas

KARAR NO: 2026/87

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı24/02/2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Alı ve Mana kızı, 01/01/1987 Suriye d.lu.REJINA KASSIR tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.04.2026

#ilangovtr Basın no ILN02447417