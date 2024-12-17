İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2018/738 Esas

KARAR NO : 2023/608

Basit Yaralama suçundan verilen düşme kararı Kasim ve Hatice kızı 1976 d.lu. Zonguldak, Çaycuma, Hacıibadi n.k. GÜLBAHAR ÇİLOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02140889