İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ
2024/9 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|39.354.675,36
|969
Adet
|Taşınır
|969 Adet müflis şirkete ait olup, fabrikada bulunan toplam 969 kalem muhtelif makina, teçhizat, makine vb
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:49
03/10/2025
(İİK m.114/4)
