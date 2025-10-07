İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

2024/9 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 39.354.675,36 969

Adet Taşınır 969 Adet müflis şirkete ait olup, fabrikada bulunan toplam 969 kalem muhtelif makina, teçhizat, makine vb

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:49

03/10/2025

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02307599