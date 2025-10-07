×
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 00:00

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ
2024/9 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
39.354.675,36969
Adet		Taşınır969 Adet müflis şirkete ait olup, fabrikada bulunan toplam 969 kalem muhtelif makina, teçhizat, makine vb

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 13:49
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:49

03/10/2025

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02307599