T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/574 Esas

Davacı Ramazan Arslan tarafından Turhan Mildon ve Steiner Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Anonim Şirketi aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

Açılan bu davanın yargılaması 27/11/2025 günü saat 13:33'a bırakılmıştır.

İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 29.07.2025

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