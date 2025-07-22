T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/527 Esas

Davacı MEHMET AKDERE tarafından davalı AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması Ve İflas (İİK 156)) davası nedeniyle;

Açılan bu davanın yargılaması 18/09/2025 günü saat 13:33'a bırakılmıştır.

İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 14.07.2025

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