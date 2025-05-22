İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/674 Esas

Davacı, Enver DELİOĞLU ile Davalı, Hatice KOÇARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) davası nedeniyle, Davacı Enver DELİOĞLU'nun yargılama esnasında vefat etmiş olması nedeniyle UYAP üzerinden temin edilen nüfus kayıt örneklerinden mirasçı oldukları anlaşılan çocukları Hürnaz Delioğlu, Azize Delioğlu, Yasin Delioğlu, Şemiye Delioğlu ve Sema Delioğlu'nun mirasçıları oldukları ancak mirasçılardan Hürnaz DELİOĞLU'nun bildirilen adresine duruşma gününü bildirir davetiyenin çıkarılmış olduğu, adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligatın yapılamadığı, mernis adresinin boş olması nedeniyle dava dilekçesi, duruşma günü ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 44. Hukuk Dairesi'nin 2020/1643 Esas 2023/997 Karar sayılı karar ilamının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü; 21/10/2025 günü saat 13:38 duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ile belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ hususu ile dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen hususu tebliğ olunur. 21/05/2025

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