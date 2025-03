İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/718 Esas

DAVACI : OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : ALDA PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ataşehir Mahallesi Serdarlar Sokak No:1/204 Elazığ Merkez/ ELAZIĞ

Davacı Opet Petrolcülük Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında alınan 23.05.2024 UYAP giriş tarihli bilirkişi heyeti raporunun sonuç kısmında

"...1. Davacı taraf, davalı Zülküf Altıntaş Otomotiv Petrol İnş. Tic. Ltd. Şti ile sözleşmeleri , mal alımı yapmaması ve davalının Petrol Piyasası Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olan lisansı EPDK tarafından 28.03.2019 tarihinde sonlandırılması neticesinde davacı taraf haklı neden ile taraflar arasındaki sözleşmeyi fesih ettiği değerlendirildiği, davacının alacak tutarı bakımdan yapılan inceleme tespit ve değerlendirme de; a. Yatırım Destek Bedeli 1.923.741,03 .-TL borç tutarından Davalılar ; Zülküf Altıntaş Otomotiv Petrol İnş. Tic. Ltd. Şti., Zülküf Altıntaş, müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları, b. Kar Kaybı Bedeli 38.603,70.-TL borç tutarından; Zülküf Altıntaş Otomotiv Petrol İnş. Tic. Ltd. Şti. Zülküf Altıntaş, müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları,c. Ariyet Bedeli 40.616,82.-TL borç tutarından; Zülküf Altıntaş Otomotiv Petrol İnş. Tic. Ltd. Şti. Zülküf Altıntaş, müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları, d. Çek Bedeli 1.500.000,00.-TL borç tutarından ( tahsilde tekerrür olmamak üzere ) ; Zülküf Altıntaş Otomotiv Petrol İnş. Tic. Ltd. Şti., Zülküf Altıntaş, müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları..." şeklinde görüş belirtilmiştir.

Gelecek duruşma 08/05/2025 günü saat 14:25'de görülecek olup işbu ilan metni bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

