İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/614
KARAR NO: 2025/115
HÜKÜM:
Davalı Aliekber KALKAN hakkında açılan Taşarrüfun iptali(İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın HMK 114. madde hükümleri uyarınca dava şartı yokluğundan usulden REDDİNE karar verilmiş olup, Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Tarafından karar 15/08/2025 tarihinde istinaf edilmiştir.
Davalı Aliekber KALKAN"ın adresi tesbit edilemediğinden kararın ve istinaf dilekçesinin
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026
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