İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/614

KARAR NO: 2025/115

HÜKÜM:

Davalı Aliekber KALKAN hakkında açılan Taşarrüfun iptali(İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın HMK 114. madde hükümleri uyarınca dava şartı yokluğundan usulden REDDİNE karar verilmiş olup, Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Tarafından karar 15/08/2025 tarihinde istinaf edilmiştir.

Davalı Aliekber KALKAN"ın adresi tesbit edilemediğinden kararın ve istinaf dilekçesinin

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026

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