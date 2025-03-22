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T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2022/381 Esas
Karar No : 2024/541
İlanen Tebligat Müzekkeresi
İLAN
Bileti Olmaksızın Spor Müsabakalarını İzlemek Amacıyla Spor Alanlarına Girmek suçundan mahkememizin 2022/381 esas 2024/541 karar sayılı 07/11/2024 tarihli ilamı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 1 yıl spor müsabakalarından yasaklanmasına karar verilen Bekir Sıtkı ve Ayşe oğlu, 27/08/1978 DÖRTYOL doğumlu, HATAY, PAYAS, Kürtül mah/köy nüfusunda kayıtlı Ali ÖNERDEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneli ilk beş gazeteden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21/03/2025
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