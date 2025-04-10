İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/792 Esas

DAVALI : LALE DEMİRCİOĞLU -Halide Edip Adıvar Mah. Melikşah Sk No:76/1 Şişli-İstanbul

Davacı ERKAN DEMİRCİOĞLU tarafından , Davalı LALE DEMİRCİOĞLU aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce belirtilen adresinize dava dilekçesi çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren; (İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

Tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği, (HMK 122. madde) aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı (HMK 128. madde) hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın no ILN02203365