İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/409 Esas

DAVALI: FATEMEH GHANBARNIA İmrahor Mah. Kabataş Sok. No:23 D:1 Arnavutköy / İSTANBUL

Davacı Fevzi Nuray tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından yenileme dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren; (İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

Duruşma Günü: 20/02/2025 günü saat:10.25

Davetiye tebliğine rağmen belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02148786