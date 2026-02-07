İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/440

KARAR NO: 2025/119

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2025 tarihli ilamı ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme suçundan Beraatine karar verilen Avaz ve Anakeyk oğlu, 26/03/1986 İran doğumlu MOHAMMADMORAD MORADI tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısına ait 27/05/2025 tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve Cumhuriyet Savcısına ait 27/05/2025 tarihli istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05.02.2026

#ilangovtr Basın no ILN02396800