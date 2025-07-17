İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/25

Karar No: 2024/365

Mahkememizin 05/11/2024 tarih, 2024/25 Esas, 2024/365 Karar sayılı kararı ile müşteki Renato ve Florentına'dan olma, 26/01/1985 Bagumbyan S Kud doğumlu MARICEL BONIFACIO LATAP'ın, müştekisi olduğu Yağma ve Kasten Yaralama suçuna ilişkin davada sanık ZANDRA JORGINA CARLOBOS PERNES'in yağma suçundan beraatine, diğer sanıklar JEAN LAGUARDIA GALANZA VE JONALYN REJESUS'un Kasten Yaralama suçlarından ayrı ayrı 3.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın müştekiye tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri gereğince ilanen tebliğolunur. 15/07/2025

#ilangovtr Basın no ILN02261686