İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/172 Esas

KARAR NO: 2025/1128

Davacı CANAN VURGEÇ vekili tarafından davalılar DENİZ İSMAİL GÖRMÜŞOĞLU, AHMET SUAT GÖYMEN, ALİ RIZA GÜRAN, BÜLENT EDİNSEL, EBRU BİLGİN, ECEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU, ERTUĞRUL SAVTEPE, FATMA GÖRMÜŞOĞLU, MAHMUT AZİZ GÖYMEN, MEHMET GÜRAN, TURGUT GÜRAN, AYAZ KÜÇÜKMEHMETOĞLU'na VELAYETEN ECEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda Mahkememizce verilen 12/12/2025 tarihli kararile,

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile ;İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi,225 Ada,19Parsel Kargir Ev Nitelikli Taşınmazın ORTAKLIĞININ SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE,

2- Satış bedeli üzerinden binde 11,38 nisbi harç alınmasına,

3- Satış memuru olarak Satış memurluğunun görevlendirilmesine,

4- Satışın İİK hükümlerine göre genel açık arttırma yoluyla yapılmasına,

5- Satış parasının tapu kaydındaki payları oranında taraflara verilmesine,

6- Davacılar tarafından yapılan37,00 TL başvurma harcı, 4.530,30 TL keşif harcı, 9.000,00 TL bilirkişi ücreti, 2.550,00 TL ATGV araç ücreti, 22.471,75TL tebligat ve posta giderleri olmak üzere toplam 38.589,05TL yargılama giderinin paydaşlardan payları oranında alınmasına,

7- Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanan 40.000,00 TL vekalet ücretinin payları oranında paydaşlardan tahsili ile davacıya verilmesine,

8- Davalı DENİZ İSMAİL GÖRMÜŞOĞLU kendini vekil ile temsil ettiğinden avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanan 40.000,00 TL vekalet ücretinin payları oranında paydaşlardan tahsili ile davalı DENİZ İSMAİL GÖRMÜŞOĞLU'na verilmesine,

9- Peşin harç alınmadığından harç hususunun satış aşamasında nazara alınmasına,

Dair verilen karar davacı ve dahili davalı vekilinin yüzüne karşı, tebliğden itibaren 2 hafta içinde bölge adliye mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı şeklinde karar verilmiş olup,

Karar, 10619509764 T.C. Nolu davalı ERTUĞRUL SAVTEPE'ye Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/03/2026

