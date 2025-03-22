İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/586

KARAR NO : 2025/88

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2025 tarihli ilamı ile sanık ÖZKAN YEŞİL hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ve SERKAN YÜKSEK hakkında BERAAT kararı verilmiş olup DAHAM AL KHALAF ALHAZZA, (Issam ve Racha oğlu, 28/02/2005 U A E doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 20.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02195171