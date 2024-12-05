İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/353

KARAR NO : 2024/462

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2024 tarihli ilamı ile sanık IBRAHIM SÜLEYMAN hakkında 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık IBRAHIM SÜLEYMAN,(Ali ve Fatima oğlu, 01/07/1982 FİLİSTİN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 04.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02134752