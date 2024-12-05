İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/68

KARAR NO : 2024/571

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17.09.2024 tarihli ilamı ile sanık Metin Semih ÇETİNKAYA hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Katılan Asyl SHERSHENOVA (Sırgak ve Aysuluu kızı, Kırgızistan doğumlu, 14.08.1992 doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, katılana gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın ve sanığın istinaf dilekçesinin katılana tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 04.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02134602