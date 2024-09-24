İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2019/195

KARAR NO : 2024/342

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14.05.2024 tarihli ilamı ile sanık Fevzi GÜLER hakkında 1 YIL HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık FEVZİ GÜLER (İskender ve Emine oğlu, 08/05/1998 NİĞDE doğumlu, NİĞDE, MERKEZ, DÜNDARLI /FATİH mah/köy nüfusunda kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 19.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02093387