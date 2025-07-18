İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

14.07.2025

Sayı : 2024/903 Esas

İLAN

64399188176 T.C. Kimlik Numaralı Hamide ve Mustafa' dan olma 05/10/1982 Eruh doğumlu Mehmet Beytekin' in 1996 yılından bu yana kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Mehmet Beytekin' e ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca Mehmet Beytekin' in Gaiplik ilanının verilebilmesi için 1. Kez ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 AY İÇERİSİNDE MEHMET BEYTEKİN HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİPLİK KARARI İSTENİLEN

T.C. KİMLİK NO : 64399188176

ADI SOYADI : MEHMET BEYTEKİN

BABA ADI : MUSTAFA

ANNE ADI : HAMİDE

DOĞUM TARİHİ : 05/10/1982

DOĞUM YERİ : ERUH

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