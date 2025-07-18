×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

14.07.2025

Sayı : 2024/903 Esas

İLAN

64399188176 T.C. Kimlik Numaralı Hamide ve Mustafa' dan olma 05/10/1982 Eruh doğumlu Mehmet Beytekin' in 1996 yılından bu yana kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Mehmet Beytekin' e ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca Mehmet Beytekin' in Gaiplik ilanının verilebilmesi için 1. Kez ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 AY İÇERİSİNDE MEHMET BEYTEKİN HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİPLİK KARARI İSTENİLEN
T.C. KİMLİK NO : 64399188176
ADI SOYADI : MEHMET BEYTEKİN
BABA ADI : MUSTAFA
ANNE ADI : HAMİDE
DOĞUM TARİHİ : 05/10/1982
DOĞUM YERİ : ERUH

 

#ilangovtr Basın no ILN02262030