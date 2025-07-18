İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ
14.07.2025
Sayı : 2024/903 Esas
İLAN
64399188176 T.C. Kimlik Numaralı Hamide ve Mustafa' dan olma 05/10/1982 Eruh doğumlu Mehmet Beytekin' in 1996 yılından bu yana kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Mehmet Beytekin' e ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca Mehmet Beytekin' in Gaiplik ilanının verilebilmesi için 1. Kez ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 AY İÇERİSİNDE MEHMET BEYTEKİN HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİPLİK KARARI İSTENİLEN
T.C. KİMLİK NO : 64399188176
ADI SOYADI : MEHMET BEYTEKİN
BABA ADI : MUSTAFA
ANNE ADI : HAMİDE
DOĞUM TARİHİ : 05/10/1982
DOĞUM YERİ : ERUH
#ilangovtr Basın no ILN02262030