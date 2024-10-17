İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSTANBUL

27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

09/10/2024

Sayı : 2024/125 Esas

Konu : İLAN YAZISI

16690376110 T.C. Kimlik Numaralı Hatun ve Mecit' den olma 01/01/1971 Doğubayazıt doğumlu Mehmet Aladağ' ın 2014 yılından bu yana kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Mehmet Aladağ' a ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca Mehmet Aladağ' ın Gaiplik ilanının verilebilmesi için ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı 6 AY İÇERİSİNDE MEHMET ALADAĞ HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİPLİK KARARI İSTENİLEN

T.C. KİMLİK NO : 16690376110

ADI SOYADI : MEHMET ALADAĞ

BABA ADI : MECİT

ANNE ADI : HATUN

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971

DOĞUM YERİ : DOĞUBAYAZIT

#ilangovtr Basın no ILN02105932