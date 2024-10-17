İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
İSTANBUL
27. SULH HUKUK MAHKEMESİ
09/10/2024
Sayı : 2024/125 Esas
Konu : İLAN YAZISI
16690376110 T.C. Kimlik Numaralı Hatun ve Mecit' den olma 01/01/1971 Doğubayazıt doğumlu Mehmet Aladağ' ın 2014 yılından bu yana kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Mehmet Aladağ' a ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca Mehmet Aladağ' ın Gaiplik ilanının verilebilmesi için ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı 6 AY İÇERİSİNDE MEHMET ALADAĞ HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİPLİK KARARI İSTENİLEN
T.C. KİMLİK NO : 16690376110
ADI SOYADI : MEHMET ALADAĞ
BABA ADI : MECİT
ANNE ADI : HATUN
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971
DOĞUM YERİ : DOĞUBAYAZIT
#ilangovtr Basın no ILN02105932