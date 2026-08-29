T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2025/600

Karar No: 2026/480

İLAN KARARI

Gece vakti, elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan sanık Erdal ÖNALA mahkememize açılan kamu davasında, sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve işbu karara sanık ve sanık müdafii tarafından istinaf talebinde bulunulduğu anlaşılmakla, dosyamız müştekisi Mohamed Khamis Ali Almarqas ALNQBI'ye gerekçeli karar ve istinaf dilekçelerinin tebliğinin sağlanamadığı, İstanbul İl Göç İdaresinin cevabi yazısı ile müştekinin GöçNet sisteminde adres kaydının bulunmadığı bildirilmekle, mahkememiz hükmünün ve istinaf dilekçelerinin tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince mahkememizin 10/07/2026 tarih ve 2025/600 Esas, 2026/480 Karar sayılı hükmünün ve sanık ve sanık müdafiinin istinaf dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına,

Hükmün ilan tarihinden 7 gün sonra başlamak üzere iki hafta içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da aynı süre içerisinde mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle veyahut ceza infaz kurumunda bulunan taraf var ise bu taraf yönünden bulunulan ceza infaz kurumu müdürlüğüne bu hususta bir dilekçe verilmesi veya beyanda bulunulup tutanak tutulması suretiyle; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği) hususu İLAN OLUNUR. 27/08/2026

MÜŞTEKİ: MOHAMED KHAMİS ALİ ALMARQAS ALNQBI, Khamis ve Shkha oğlu, 1997 doğumlu, Pasaport No: AA01***40

#ilangovtr Basın no ILN02538897