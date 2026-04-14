T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2024/706

KARAR NO: 2026/236

DAVACI: K.H.

SANIK: TEVFİK HAVA, Bessam ve İntisar oğlu, 01/01/1989 Filistin doğumlu, Filistin vatandaşı, açık adresini bilmiyor, Tel: 0538 273 41 78

SUÇ: Resmi belgede sahtecilik

SUÇ TARİHİ: 08/02/2024

SUÇ YERİ: İSTANBUL

KARAR TARİHİ: 31/03/2026

Sanık Tevfik HAVA hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan TCK'nın 204/1. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Nedenleri görülmediğinden sanığın cezası üzerinden başkaca kanuni veya takdiri artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

CMK'nın 231. maddesinde belirtilen koşullar oluştuğundan (suç tarihi itibariyle sanık daha önceden kasıtlı suçtan mahkum olmamış, suçun işlenmesiyle kamunun/mağdurun uğramış olduğu somut, belirlenebilir maddi bir zarar olmamış ve mahkememizce sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda tam bir vicdani kanaate varılmıştır) aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca; sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 11/04/2026

