T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2025/222

KARAR NO :2025/288

MÜŞTEKİ : NARGES KIANIMANESH, Darıuosh ve Azam kızı, 1999 İRAN doğumlu, Hacıahmet Mahallesi Eburıza Dergahı Sokak No:29Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur.

SANIK : ABDELOUAHAB HAFDI, YKN: 99849263684, Massoud ve Ourıda'dan olma, 29/05/1977 Cezayir doğumlu,Tevfik Bey Mahallesi No:11 Daire:8 KÜÇÜKCEKMECE/İSTANBUL adresinde oturur. Bekar, 2 çocuklu, plastik işi yapar, 22,500.TL gelire sahip, CEZAİR vatandaşı.

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 26/07/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BEŞİKTAŞ

KARAR TARİHİ : 11/12/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaBina içerisinde bulunan muhafaza altına alınmış eşyayı almak sureti ile Hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK nun142/2-h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen MÜŞTEKİ NARGES KIANIMANESH'in tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile Gerekçeli Karar ve sanığa ait İstinaf Dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.29/09/2025

#ilangovtr Basın no ILN02303669