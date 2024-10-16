İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/70

KARAR NO : 2021/851

Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2021 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında, 3 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Sanık Erdal Duran (İsmail ve Ayşe oğlu 1978 doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, Sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 15/10/2024

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