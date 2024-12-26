İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/25 Esas

KARAR NO : 2024/527

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS Cezası ile cezalandırılan Necmi ve Fatma oğlu, 17/03/1969 doğumlu, İstanbul, Kadıköy, Hasanpaşa mahalle / köy nüfusunda kayıtlı 16148359962 T.C. Kimlik Numaralı NECATİ TAHTAKALE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02146927