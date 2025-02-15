İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/881 Esas

Davacılar FİGEN BANU SEZER, RAVZA MUZAFFER, REFİK KUDEKİ, SAADET ZİLİNKİ tarafından açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Bozkurt Mahallesi, 1299 Ada, 62 Parselde kayıtlı 95/528 arsa paylı 5 nolu bağımsız bölümdeki taşınmaz muris RUKİYE AKİŞ (Abdurrahim VE Şemsinisakızı) adına kayıtlı olup, M.K. 594 maddesine göre taşınmazın Devlete Aidiyetinin tesbiti ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen ara kararı gereğince ;

Muris RUKİYE AKİŞ'in yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, Muris RUKİYE AKİŞ (Abdurrahim ve Şemsinisakızı)'in mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02156142