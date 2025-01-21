İ L A N

T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

31/12/2024

Sayı : 2024/1873 Esas

Konu : İlan

Davacı vekili Mahkememize vermiş olduğu 25/12/2024 tarihli dilekçesiyle ŞAHAN KASPAR ŞİRİNYAN'dan beş yılı aşkın süredir haber alınamadığını belirterek uzun süreden beri haber alınamayan ŞAHAN KASPAR ŞİRİNYAN hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaipliği talep edilen Şirinyan Diranve Kolik oğlu, 02/07/1909 doğumlu, 36163705674 T.C Nolu, ŞAHAN KASPAR ŞİRİNYAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 24. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1873 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 31/12/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 36163705674

ADI SOYADI : ŞAHAN KASPAR ŞİRİNYAN

BABA ADI : ŞİRİNYAN DİRAN

ANA ADI : KOLİK

DOĞUM TARİHİ : 02/07/1909

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ :

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