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İ L A N
T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ
31/12/2024
Sayı : 2024/1873 Esas
Konu : İlan
Davacı vekili Mahkememize vermiş olduğu 25/12/2024 tarihli dilekçesiyle ŞAHAN KASPAR ŞİRİNYAN'dan beş yılı aşkın süredir haber alınamadığını belirterek uzun süreden beri haber alınamayan ŞAHAN KASPAR ŞİRİNYAN hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.
Gaipliği talep edilen Şirinyan Diranve Kolik oğlu, 02/07/1909 doğumlu, 36163705674 T.C Nolu, ŞAHAN KASPAR ŞİRİNYAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 24. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1873 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 31/12/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 36163705674
ADI SOYADI : ŞAHAN KASPAR ŞİRİNYAN
BABA ADI : ŞİRİNYAN DİRAN
ANA ADI : KOLİK
DOĞUM TARİHİ : 02/07/1909
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ :
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