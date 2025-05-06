İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/20 Esas

KARAR NO: 2024/322

Davacı TUNCAY ASAN aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılardan Nezahat KIRÇO'nun tüm araştırmalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden dolayı; gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizce verilen 03/12/2024 tarihli, 2021/20 esas ve 2024/322 karar sayılı gerekçeli karar ile; "6100 sayılı HMK'nın 114/g maddesinde düzenlenen dava şartı yokluğundan 115/2 maddesi uyarınca davanın usulden reddine" karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazete yayınlanma tarihinden itibaren bir haftalık sürede gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere gerekçeli kararın , davalı Nezahat KIRÇO'ya teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02218156