T.C. İSTANBUL 24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememiz 2021/368 Esas ve 2025/141 Karar sayılı dosyasında malen sorumlu Tuncer ve Sultan oğlu; 16/03/1979 Üsküdar doğumlu; Tunceli, Çemişgezek, Gedikler nüfusuna kayıtlı İSMAİL SÖZÜER'e tebliğ yapılabilecek Türkiye'de belirli bir adresi belirlenemediğinden ek kararla kendisine ilanen tebliğ yapılmasına karar verilerek bu ilan metni düzenlenmiştir.

Mahkememiz dosyasının 24/04/2025 tarihli kararından özetle: TMSF'nin kayyım olarak atandığı Mussan İplik San.ve Tic. A.Ş. isimli şirkettte %19'luk hisseye sahip olan ve hakkında Tekirdağ 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/113 Esas dosyasında firar olması sebebiyle yakalama kararı bulunan İsmail Sözüer ile ilgili olarak, örgüte himmet, kurban vs. topladığına ve örgütsel faaliyetlerde yer aldığına ilişkin muhtelif tarihlerde yapılan ihbarlar, Nazım Kelo isimli şahsın aşamalarda alınan ifadelerinde, Mussan İplik San. ve Tic. A.Ş. sahiplerinin FETÖ/PDY içerisinde mütevelli olarak yer aldıklarını, himmet ve kurban bağışlarını topladıklarını beyan etmesi ile bu hususları doğrular mahiyette özellikle İsmail Sözüer ile ilgili olarak, Tekirdağ 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/113 Esas dosyasındaki bir kısım sanık ve tanıkların beyanlarında, İsmail Sözüer'in mütevelli heyetinde olduğu, esnaflardan himmet ve kurban topladığı, fabrikasında örgüte meyilli şahıslarla toplantı yaptığına ilişkin anlatımların yer alması, 10.03.2016 tarihinde İsmail Sözüer'in, şirketteki payının tamamını Halil Sözüer'e muvazaalı olarak devretmiş olması hususları nazara alındığında, İsmail Sözüer'in ilgili şirketteki hissesini FETÖ/PDY örgütünün finansmanında kullandığı, örgüte destek amacıyla şirketteki payı üzerinden örgütsel faaliyetlerde bulunulduğunun anlaşıldığı, bu anlamda da FETÖ/PDY örgütünün finansmanına özgülenmiş olan %19'luk hissesinin, 6415 sayılı Kanunun 4/4 ve 3713 sayıl TMK'nın 8/B maddeleri atfı ile TCK'nın 60/2 maddesi delaleti ile aynı kanunun 54.ve 55. Maddesi uyarınca: Müsaderesi talep edilen şirket yönünden;

1) Mussan İplik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki İsmail SÖZÜER'in %19 hissesi ve Selim SÖZÜER %19 hisselerine tekabül eden toplam %38 oranındaki hisselerinin6415 sayılı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi Hakkında Kanunun 4/4 ve 3713 sayıl Terörle Mücadele Kanununun 8/B maddeleri atfı ile Türk Ceza Kanununun 60/2 maddesi delaleti ile aynı kanunun 54. ve 55. Maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,

2) Mussan İplik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Cmk 128/1 ve devamı madde ve fıkraları uyarınca tüm taşınmaz hak ve alacaklarına el koyma tedbiri uygulanmasına, CMK 128/10 madde ve fıkrası ile 6758 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca TMSF'nin -DENETİM- kayyumu olarak atanması suretiyle "tüm taşınmaz hak ve alacaklarının idaresi gerektiğinde bu mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla'' TMSF tarafından hakkında "denetim kayyum tedbiri" uygulanmasına, Belirtilen hissedarlar yönünden verilen müsadere kararı kesinleştiğinde karar gereğinin ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına" şeklinde karar verilmiştir.

Bu karara karşı Cumhuriyet Savcısı tarafından 23/05/2025 tarihinde gönderilen istinaf dilekçesinden özetle:"Mussan İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin TMSF'ye devredilen tüm malvarlığı ile bu malvarlığı üzerinden ticari faaliyetleri kapsamında elde edilmiş olan tüm gelirlerinin ve tüm hisselerin müsaderesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ilgili şirketteki İsmail SÖZÜER'in %19 hissesi ve Selim SÖZÜER %19 hisselerine tekabül eden toplam %38 oranındaki hisselerinin müsaderesine ve yönetim kayyumunun kaldırılıp denetim kayyum tedbirine çevrilmesi usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinâfen kaldırılması" talebinde bulunmuştur.

Malen Sorumlu İsmail SÖZÜER'e kararın ve istinaf dilekçesinin özetlerinin yer aldığı ilan metninin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, ilginin ceza infaz kurumunda bulunması durumunda, ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle, 5271 sayılı CMK'nun 272 ve devamı maddeleri uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu isteminde bulunulabileceği, yasal süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 06/11/2025

#ilangovtr Basın no ILN02330634