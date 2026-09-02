İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/143 Esas

DAVALILAR: 1- BASEL JARRAB

2- FAROUQ AAGHA JERAB Nenehatun Mah. Hüşyar Sk. No:52 İç Kapı No:5 Arnavutköy Arnavutköy / İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 25/10/2024 tarihinde müvekkiline ait araç ile 34 MT 0157 plakalı araç arasında gerçekleşen kazaya ilişkin olarak başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dosyadan alınan bilirkişi raporunda özetle; 34 LEA 792 plakalı araç sürücüsünün kusursuz olduğu, 34 MT 0157 plakalı araç sürücüsü Farouq Aagha Jarrab'ın %100 kusurluğu olduğu, mahrumiyet bedelinin 7.200,00-TL olduğu görüşü bildirilmiştir.

Duruşma Günü: 12/11/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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