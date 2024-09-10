T.C.

İSTANBUL

23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98163817-2022/1278-Ceza Dava Dosyası 05.09.2024

Konu :

İLAN

DOSYA NO : 2022/1278

KARAR NO : 2024/336

Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.02.2024 tarihli ilamı ile Müşteki Sanık ANA ALIZADEH hakkında açılan kamu davasında hakaret suçunu işlediğinden bahisle, TCK'nın125/1 maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açıldığı, CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince bu suçtan BERAATİNE, Basit Yaralama suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 86/2 maddesi ve aynı kanunun 61.maddesi gereği 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında hükmolunan cezanın nevi ve miktarı, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması ve kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkemede olumlu kanaat hasıl olmakla 5271 sayılı CMK'nın 231.maddesi uyarınca sanık hakkındaki adli para cezasına ilişkin HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Müşteki Sanık ANA ALIZADEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.

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