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İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

25.02.2025

Sayı :2024/1041 Esas 

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Davacı , ARAP ÖZTÜRK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen RECEP ÖZTÜRK'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : RECEP ÖZTÜRK - 34954964194 MALATYA ili, PÜTÜRGE ilçesi, BÖLÜNMEZ mah/köy, 18 Cilt, 21 Aile sıra no, 30 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve ZAHİDE oğlu/kızı, 01/03/1960 dogumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02183977