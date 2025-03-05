Güncelleme Tarihi:
T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
25.02.2025
Sayı :2024/1041 Esas
İLAN
Davacı , ARAP ÖZTÜRK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen RECEP ÖZTÜRK'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
İLGİLİ KİŞİ : RECEP ÖZTÜRK - 34954964194 MALATYA ili, PÜTÜRGE ilçesi, BÖLÜNMEZ mah/köy, 18 Cilt, 21 Aile sıra no, 30 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve ZAHİDE oğlu/kızı, 01/03/1960 dogumlu,
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