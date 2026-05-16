İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/163

DAVALI: ZEYNEP SUNA MUHTARGİL -12743090668

Zafer Mah., Cevher Sok., No:6/7 Bahçelievler- Yenibosna/İSTANBUL

Davacı/Davacılar BEHİCE GÜLER, EDİZ ALTAY, ERKAN KELLECİ, HACI ÖMER KILINÇ, HULÜSİ CANTENOR, ZAFER ALTAY ile davalı/davalılar AHMET KILINÇ, İNCİ TOPYILDIZ, ÖZSUNA YAPI ANONİM ŞİRKETİ, ADEM KAYA, AHMET KARA, ALİ DOĞAN, ALİ RIZA ÖDEMİŞ, AYŞE GÜL MORKAYA, BAHATTİN GÜLER, BURCU DİRİK, CEMİLE KAYA, CENKAY TÜREDİ, COŞKUN İNAL, ELBEĞİ TOPBAŞTEKİN, ERHAN KARADEMİR, ESMA ÇOBAN, FURUZAN ASILKAN, GÜLCAN TÜREDİ, GÜLSEREN GÜLSOY, GÜNAY DEMİRÖZ, GÜNSEL AÇIKGÖZ, HASAN BAYRAM, HAYATİ ÖZDEMİR, KADİR UYSAL, KAHRAMAN DEMİREL, MAHİNUR KARABACAK, MELEK UGUZ, MELİH ADIGÜZEL, MERT ÖDEMİŞ, MUKADDER DİLEKCİ, MURAT TOPYILDIZ, MÜNEVVER GÜMÜŞAY, NECMİYE COŞAN, NESLİHAN YETER, ÖZGÜR ÖZÇAMUR, PERİHAN SİPAN, RİZA GÜÇER, SAADETTİN GÜLER, SADIK GÜVEN ÖDEMİŞ, SALİM HACIHAFIZOĞLU, SERAY ÖZDEMİR, SERDAL YILDIZ, SEVİM ERHAN, ŞEVKİ BÜYÜKGÖKSEL, TÜRKAN MELEKOĞLU, VEDAT TOPYILDIZ, YASEMİN BAĞDAN, YETGÜN ADIGÜZEL, YUSUF BÜRKÜK, YUSUF LAÇİN, ZEYNEP SUNA MUHTARGİL arasında mahkememizde görülmekte olan Mülkiyet (Tespit İstemli) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin uzun yıllardan beri Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi Volkan Sokakta bulunan ve Öğretmenler Sitesi olarak adlandırılan site içerisinde, 47. Pafta, 200 Ada, 12-13-14-15-16 Parsellerde kain bolklarda, maliki oldukları bağımsız bölümlerde ikamet ettiklerini, bahsi geçen sitenin 5 blok ve 95 bağımsız bölümden oluşup uzun yıllar önce inşa edildiğini, bağımsız bölüm kat maliklerinin yaşamlarının büyük bir kısmını mezkur sitede geçirdiklerini, Davalı kurum tarafından site sakinlerine Taşınmaz Satış vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile sitenin yıkılarak yeniden yapılması teklifi yapıldığı ve site sakinlerinin büyük bir kısmının mevcut deprem riskini de dikkate alarak sitenin yıkılarak yeniden yapılmasına sıcak baktığını, bunun üzerine diğer kat maliklerini ikna edebileceklerine dair umut vaadeden bazı kat malikleri, davalı yüklenici firma tarafından bütün kat maliklerinin temsilcileriymiş gibi değerlendirildiğini ve bu taraflar arasında yapılması planlanan projeye dair görüşmeler yapıldığını, davalı Kurum tarafından gayrı resmi olarak dillendirilen projeye resmiyet kazandırılması için söz konusu projeTaşınmaz Satış vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine konu edilmek istendiğini, bu tasarrufun neticesinde ise işbu davaya konu edilen Eyüpsultan 1. Noterliğinin 25/12/2023 Tarihli ve 18005 Yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi taraflar arasında akdedildiği ve yapılmak istenen projeye davalılarca resmiyet kazandırılmaya çalışıldığını, dava konusu sözleşme resmiyet kazandıktan sonra okuma yazma dahi bilmeyen ve sözleşmeye çeşitli gerçeğe aykırı vaatler neticesinde imza attığı, bulunan birçok Kat Malikinin sözleşmeden dönülmesi halinde tazminat ödeyecekleri tehdidiyle karşı karşıyla kaldığını, bu tutum karşısında s söz konusu sözleşmeyi kabullenmeyi seçmek durumunda kaldıklarını belirterek Eyüpsultan 1. Noterliğinin 25/12/2023 tarihli ve 18005 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geçersizliğinin tespitine dairihtiyati tedbire, Eyüpsultan 1. Noterliğinin 25/12/2023 tarihli ve 18005 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geçersizliğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Zeynep Suna Muhtargil'e bildirilen " Yalı Sk. Güntaş Apt. C Blok D:11 Yeşilpınar İSTANBUL " adresine çıkartılan tebligatın "muhatabın gösterilen adresi yetersiz olduğundan evrak çıkış merciine iade'' gerekçesi ile iade edilmiş olup, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davalı hakkında adres araştırması yapılmak üzere yazılan müzekkere cevabında; davalının "Zafer Mah.,Cevher Sok., No:6/7Bahçelievler- Yenibosna/İSTANBUL" adresinde ikamet ettiğinin bildirildiği ancak bildirilen adrese çıkartılan tebligatın da iade döndüğü anlaşılmıştır.

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122-126-129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesinin her bir davacı için posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği,

Tarafa tahkikat duruşmasında hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikat bittiğinde ise HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmalarına devam olunacağı ve gelmedikleri takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususunun ihtarına,

HMK md.139 uyarınca: iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız ve celbi gereken belgeler için gerekli açıklamayı yapmanız aksi halde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; belirlenen 18/06/2026 günü ve saat 11:00'da duruşmaya gelmemeniz halinde HMK 150 ve 320/4. maddelerinde öngörülen sonuçların uygulanacağı, yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 08/04/2026

