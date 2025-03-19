T.C. İSTANBUL 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

12.03.2025

Sayı : 2023/15 Esas

Konu : İLANEN TEBLİG

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetnamenin açılması davasında;

Mahkememizde adı geçen mirasçılar ve lehine vasiyet yapılan hakkında yapılan adres ve kimlik araştırmalarında herhangi bir tespiti yapılamaması nedeniyle ilgililer adına tebliğ işlemi yapılamadığından, evvelce de dosyamızdan mirasçıya ilanen tebligat yapılmış olduğu görülmekle, mahkememiz dosyasından verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Piripaşa mah./köy, 33 Cilt,2226 Hane'de nüfusa kayıtlı, Yaşar ve Vida Evladı, 20/02/1946 doğumlu, 19/12/2022 tarihinde vefat eden 48700246618 T.C. Kimlik numaralı muris ZÜNBÜL KALER'e ait Beyoğlu 57. Noterliğinin 22/09/2022 tarih 29714 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Gerekçeli karar ile birlikte vasiyetnamenin bir örneğinin mirasçılara tebliğine,

3-Davanın mahiyeti gereğince harç alınmasına yer olmadığına,

Dair, lehine vasiyet yapılan vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.

Şeklinde verilen hüküm ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: ELİ KALER - 48703246554 İSTANBUL ili, BEYOĞLU ilçesi, PİRİPAŞA mah/köy, 33 Cilt, 2226 Aile sıra no, 15 sırada nüfusa kayıtlı, NESİM ve SARA oğlu/kızı, 18/03/1940 dogumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02191611