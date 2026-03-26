T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/279 Esas

DAVALILAR: İLHAN KARAOĞLAN (TCKN:619.....438)

Davacı AKBANK TÜRK AŞ tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkemece belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122. Mad. uyarınca dava dilekçesinin tebliğine, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süre içinde delil ve tanıklarını bildirmediği takdirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,

HMK 139. Mad. gereğince sulh için gerekli hazırlığın yapılması tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizdeki delillerin duruşma gününe kadar dosyaya sunulması başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gerekli açıklamaların yapılması süresi içinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ,

HMK 147/2. Mad. gereğince belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşmasına gelmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikattan sonra sözlü yargılamaya geçileceği, tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği,

HMK'nun 186/1. Maddesi uyarınca sözlü yargılama ve hüküm için belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda hüküm verileceği, duruşma günü olan 15/09/2026 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.

