T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2024/855 Esas

2026/187 Karar

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya hakkında tasarruf suçundan Murat ile Gülşah oğlu 07/02/1994 Fatih doğumlu sanık ÇAĞRI BÜYÜKCEVİZ hakkında 1 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeİstinaftalebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 06/05/2026

